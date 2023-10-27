مصر تتسلم 5382 طن قمح من أوكرانيا لصالح هيئة السلع التموينية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 16 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 38 سفينة، منها السفينة «CHRISTINA 1»، والتي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 100 متر وعرضها 18 مترا القادمة من أوكرانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ5382 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة، وتأكيدا لجاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح؛ لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34870 طنا تشمل 2200 طن كسب صويا، و7500 طن يوريا، و16000 طن ملح معبأ، و3200 طن علف، و4070 طن مولاس، و1900 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63838 طنا، تشمل 8994 طن خردة و16209 طن ذرة، و3000 طن أبلاكاش و3053 طن حديد، و844 طن خشب زان و5348 طن فول صويا، و20000 طن قمح و6390 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 610 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 65 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2654 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61501 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 140835 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2608 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وكوم أبو راضي، وقطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما متجة إلى الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5161 شاحنة.