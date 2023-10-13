ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة الصادرات والواردات من البضائع العامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 18 سفينة، بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15 ألفًا و938 طنًا، تشمل 4 آلاف و693 طن يوريا، و2550 طن علف و3300 طن رمل و4 آلاف طن مولاس وألف و395 طن بضائع متنوعة.

حركة الواردات من البضائع العامة

كما بلغت حركة الواردات من البضائع العامة، 54 ألفًا و687 طنًا، تشمل 4 آلاف و268 طن حديد و14 ألفًا و171 طن خردة وألف و115 طن أبلاكاش، و11 ألفًا و765 طن ذرة، و10 آلاف و644 طن سكر، و6 آلاف و680 طن فول، وألف و544 طن خشب زان و4500 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات، 856 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 160 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2044 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 10 آلاف و125 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 403 آلاف و931 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5 آلاف و856 شاحنة.