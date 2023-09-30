ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة الصادر والوارد من البضائع العامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29472 طنا تشمل 6992 طن يوريا و200 طن أسمنت و1600 طن ملح و1300 طن سماد سائل و4100 طن رمل و7300 طن علف و7980 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31597 طن تشمل 1180 طن خردة و1302 طن خشب زان و2530 طن ابلاكاش و7600 طن ذرة و4500 طن كسب صويا و 9785 طن قمح و3200 طن زيت طعام و1500 طن برادة حديد.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 79 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 101 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 824 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45655 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 378160 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2281 شاحنة.