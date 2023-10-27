محافظ مطروح: زيادة المعروض من السلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال زيارته المنافذ المشتركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، يرافقه المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح، عن زيادة المعروض من كميات المواد الغذائية لتغطية جميع احتياجات المواطنين على مستوى مدينة مرسى مطروح.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في مطروح

وتابع محافظ مطروح، اليوم الجمعة، عددا من المنافذ والمحال والسلاسل التجارية ومجمعات دلتا ماركت المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بنطاق مدينة مرسى مطروح بنسب تخفيض تتراوح من 15% إلى 40%، وذلك تحت إشراف مديرية التموين بمطروح وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، وذلك استمراراً لجولات محافظ مطروح الميدانية على الأسواق ومنافذ ومحال السلع الغذائية لمتابعة مبادرة خفض الأسعار والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

تكاتف جهود الدولة مع التجار

وأكد محافظ مرسى مطروح أهمية الاستمرارية وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية بالمبادرة مع تشجيع أصحاب المحلات المشاركين للتكاتف مع جهود الدولة.

توافر كافة السلع

واطمأن محافظ مطروح خلال جولته، على توافر كافة السلع الغذائية والالتزام بنسب التخفيض وعدم المغالاة، كما حاور محافظ مطروح عددا من المواطنين للتعرف عن رضاهم عن الأسعار المخفضة المعلن عنها ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق، موجها بضرورة كتابة الأسعار على السلع وبشكل واضح للجمهور، مع تكثيف حملات المرور والمتابعة المستمرة على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة وعدم المغالاة تيسيرا على المواطنين، مشيرا أن المنافذ والمحال المشاركة المبادرة تضم عدد من محلات بيع الخضار والفاكهة والدواجن وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء كافة احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.