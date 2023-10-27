رئيس حي الجمرك بالإسكندرية تتابع تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

قادت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في المنافذ الثابتة والمتنقلة، ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

التأكد من توافر السلع وأسعارها

وقالت رئيس حي الجمرك في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحملة التفتيشية جاءت من خلال إدارة المتابعة وإدارة الرصد الميداني للمنافذ المتحركة والثابتة الخاصة ببيع السلع الأساسية المختلفة داخل نطاق الحي وذلك لرصد مدى توافر المنتجات بمختلف أنواعها والتأكد من أسعار السلع وحركة السوق المحلية، حيث تم المرور على المنافذ بميدان التحرير وميدان عرابي بالمنشية.

أسعار السلع الأساسية في المبادرة

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من مدى توافرها لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وقد حددت المبادرة أسعار السلع الغذائية الأساسية كالتالي:

- السكر 27 جنيها

- الزيت 34 جنيها

- المكرونة 17.60 جنيه

- العدس 39.50 جنيه

- الفول 20 جنيها

- حليب كامل الدسم 28.50 جنيه

- جبنة بيضاء 500 جرام 26 جنيها