أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، خلال الأسبوع الماضي، 208 مسيرات أوكرانية و11 صاروخا، وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إنّها أسقطت 515 طائرة عسكرية أوكرانية، و253 طائرة هليكوبتر، و8312 مسيرة، و441 نظام صواريخ مضادة للطائرات، و12960 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1169 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و6893 ميدانيا المدفعية وقذائف الهاون، و14684 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، منذ 24 فبراير من العام الماضي 2022.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية، خلال الشهر الماضي، 31 طائرة عسكرية أوكرانية، و3 مروحيات من طراز «مي 8»، مضيفة أنّ 54 جنديًا أوكرانيا استسلموا في غضون أسبوع.

وفي سياق متصل، استخدم جنود روس مسيرة مزودة بجهاز رصد بصري وتقنية الواقع المعزز، لتدمير روبوت أوكراني من طراز«جنوم كاميكازي» يعمل على نشر الألغام على أحد الطرقات التربية، وفقًا للقطات نشرتها صحيفة «روسكايا جازيتا» الروسية.

تدمير 4 دبابات ألمانية «ليوبارد» في زابوريجيا

من جانبه، أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة زابوريجيا، رئيس حركة «نحن مع روسيا»، فلاديمير روجوف، اليوم الجمعة، تدمير 4 دبابات ألمانية من طراز «ليوبارد» في مقاطعة زابوريجيا على محور أوريخوفسك، فيما أشار مستشار رئيس مقاطعة دونيتسك، يان جاجين، إلى أنّ خسائر الجيش الأوكراني الفادحة أدت إلى حقيقة أن المسؤولين الأوكرانيين بدأوا في فهم عدم الجدوى، علاوة على ذلك لم تعد «كييف» موضع اهتمام الولايات المتحدة أو أوروبا

وكان الجنرال الألماني المتقاعد، رولاند كاتر، أشار في وقت سابق، إلى أن الجيش الروسي يواصل التقدم بنجاح في اتجاه كوبيانسك، ما يجعل الوضع صعبا للغاية بالنسبة للقوات الأوكرانية

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفت القوات الأوكرانية، منطقة كويبيشيفسكي بـ«مقاطعة دونيتسك» بـ3 قذائف من عيار 155 ملم، فيما أعلنت «قوات الغرب» الروسية صد 6 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك بخاركيف شرق أوكرانيا، والقضاء على 225 عسكريا أوكرانيا، وفقا لما أعلنه رئيس المركز الصحفي للمجموعة، سيرجي زيبينسكي.

بدوره، كشف قائد طيران القوات الجوفضائية الروسي، اللواء إيجور رومانوف، في مقابلة خاصة مع قناة «كراسنايا زيفزدا» الروسية، أن أحدث صاروخ موجه خفيف متعدد الأغراض يسمح لطياري المروحيات الروسية بضرب الأهداف دون دخول منطقة الدفاع الجوي للعدو.