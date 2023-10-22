قصف أوكراني على دونيتسك بـ18 قذيفة من عيار 155 ملليمترا

قصفت القوات الأوكرانية، منطقتين بمقاطعة دونيتسك الواقعة جنوب شرق البلاد، باستخدام 18 قذيفة من عيار 155 ملليمترا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، اندلع حريق في محطة مكتب بريد بـ خاركيف في أوكرانيا، دون أن تذكر وسائل الإعلام مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الحريق

وأحبط الجيش الروسي، محاولة إنزال نفذتها القوات الأوكرانية عند جسر للقطارات قرب خيرسون جنوب أوكرانيا وشمال «شبه جزيرة القرم»، ما أسفر عن مقتل 20 عسكريا من القوات الأوكرانية وتدمير 4 قوارب، وفق ما أعلنه مصدر أمني روسي للصحفيين.

وفي سياق متصل، استهدفت القوات الروسية، موقع تجمع لـ القوات الأوكرانية قرب جزيرة ألكسيفسكي، ما أسفر عن مقتل 12 عسكريا أوكرانيا، وفق ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، اختتمت مؤسسة «روستيخ» الحكومية اختبارات مدفع الهاوتزر «كواليتسيا إس في» الآلي الذاتي الحركة عيار 152 ملليمترا، القادر على إصابة أهداف العدو على مسافة 70 كيلومترا، فيما حصلت البحرية الروسية، على سفينة بمواصفات خاصة من نوع «آر دي بي 42.66 إم»، تستخدم في تجريف وحفر قاع المواني والممرات المائية، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

بدوره، ذكر مصنع البلطيق الروسي لبناء السفن، أنّ العمل جار في ورشه لتطوير كاسحة جليد نووية جديدة في إطار مشروع «22220» الحكومي.

من جانبه، أشار موقع «19 فورتي فايف»، إلى أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدعم أوكرانيا بسخاء بهدف إضعاف واستنزاف الموارد العسكرية الروسية.

وكانت الإدارة الأمريكية، طلبت في وقت سابق، في رسالة موجهة للكونجرس بمخصصات مالية ضخمة بقيمة 106 مليارات دولار، تتضمن مساعدات عسكرية لأوكرانيا قدرها 61 مليار دولار.

وفي اليابان، ذكرت صحيفة «هوكايدو شيمبون»، أنّ الصيادين اليابانيين يعانون بشدة بسبب العقوبات التي فرضتها «طوكيو» على روسيا، فيما قال رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي «الناتو» روب باور، في حديث نقلته وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إنّ تطوير العلاقات بين موسكو وبكين بشكل نشيط يزيد خطر النزاع مع التكتل العسكري في منطقة القطب الشمالي.