قصف أوكراني على «دونيتسك».. 12 قذيفة خلال 25 دقيقة

قصفت القوات الأوكرانية منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي في «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، باستخدام 12 قذيفة من عيار 155 مليمترا خلال 25 دقيقة فقط، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت القوات الأوكرانية، قصفت في وقت سابق من اليوم السبت، دونيتسك، باستخدام 7 صواريخ من راجمة صواريخ أم 270.

وفي كريفوي روج وسط أوكرانيا، تعرضت منشأة للبنية التحتية الصناعية للتدمير جراء سلسلة من الانفجارات في المدينة، وفقا لما أعلنه رئيس البلدية، ألكسندر فيلكول، عبر «تليجرام».

استعدادت لاستئناف المفاوضات

سياسيا، قالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، نقلا عن السفارة الأمريكية في موسكو، إن «واشنطن» أعلنت خلال اتصالاتها مع المسؤولين الروس استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن تطوير اتفاقيات جديدة في مجال الحد من الأسلحة.