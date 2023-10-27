مسابقة ثقافية لاكتشاف المواهب بمركز شباب خليج بحري في كفر الشيخ 

نظم مركز شباب خليج بحري، بمحافظة كفر الشيخ، مسابقة ثقافية لاكتشاف المواهب الصغيرة بمشاركة 65 من طلائع مركز الشباب، في مجالات «إلقاء الشعر، الرسم الفوري، العروض الفنية، العروض الرياضية» ضمن خطة مركز الشباب لتنمية النشء، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

اكتشاف المواهب الصغيرة

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عبر بيان، أنّ امديرية الشباب تحرص على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والدينية والرياضية، بهدف دعم وتنمية مهارات النشء بالمراكز، مشيرا إلى أنّ تلك الأنشطة تخلق مناخًا مناسبًا للطلائع من أجل الإبداع والابتكار واكتشاف المواهب، لافتاً إلى أنّه تم توزيع الجوائز على الفائزين.

اكتشاف مواهب من مختلف الأعمار

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، أن المسابقة تأتي لاكتشاف المواهب الصغيرة من مختلف الأعمار، بمركز شباب خليج بحري، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس.