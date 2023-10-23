برلمان شباب كفر الشيخ يشارك في جلسة لبحث الأوضاع بالأراضي العربية المحتلة

شارك أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ، بنموذج محاكاة مجلس النواب، والذي نظمه أعضاء برلمان شباب مصر، في جلسة طارئة لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودور برلمان الشباب فى دعم موقف القيادة السياسية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وزير الشباب: الشباب يمثلون مستقبل مصر

بدأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللقاء، بشكر الدكتور محمود حسين على تواجده اليوم بالجلسة الطارئة التي عقدها برلمان شباب مصر، مشيراً إلي أنّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدعم الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل نيل حقوقه المشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها «القدس»، معرباً عن سعادته بوعي الشباب الذين يُمثلون مستقبل مصر، والتجربة الرائدة لمحاكاة برلمان الشباب، وما وصل إليه من تميز.

تمكين الشباب من القيادة

ومن جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ لقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأعضاء برلمان شباب مصر، يُقدم نموذج واقعى لمضى الدولة المصرية قدماً في دعم ومساندة مشاركة الشباب في الحياة السياسية، والتعبير عن آرائهم، وتمكينهم من القيادة، موضحاً أنّ الأعضاء المشاركين من المحافظة هم محمد الحناوي، وكيل أول برلمان شباب مصر، ونورا أبو زيد، وكيل أول لجنة الشئون الدينية والقائم بأعمال رئيس اللجنة، وروان طارق، وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة والقائم بأعمال رئيس اللجنة، ومريم أبو شادي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي.

ونفذت الجلسة تحت إشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى برئاسة وكيل الوزارة إيمان عبد الجابر، وبحضور اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت مشاركة أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، ونظمت تدريبات الشباب دعاء شوقى، رئيس الهيئة البرلمانية.