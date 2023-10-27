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تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة

كتب:

أحمد شوقي
05:53 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن هناك تجددا للقصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

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بقلم أحمد شوقي