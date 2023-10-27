تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة كتب: أحمد شوقي 05:53 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023 قناة القاهرة الإخبارية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن هناك تجددا للقصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات «القاهرة الإخبارية»: مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس «القاهرة الإخبارية»: قطر تبلغ أمريكا بانفتاحها لإعادة النظر في وجود حماس بأراضيها تردد قناة القاهرة الإخبارية hd.. تابع أحداث غزة وفلسطين لحظة بلحظة القاهرة الإخبارية قطاع غزة الحرب في غزة الحرب علي غزة العدوان الاسرائيلي حرب اسرائيل علي غزة حرب غزة حرب غزة 2023 بقلم أحمد شوقي