عاجل.. قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة الآن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بأن قطاع غزة يشهد الآن قصفا إسرائيليا عنيفا الآن.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية قالت إن تقارير إسرائيلية أكدت بدء الهجوم البري الشامل على قطاع غزة.

وقالت مصادر في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن إسرائيل عرضت وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح كل المحتجزين، كما أن هناك تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.

وأضافت المصادر، أن هناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، كما أن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد.

وأشارت المصادر الى أن «حماس» طلبت تهدئة لـ5 أيام، مقابل أقل من 100 محتجز لديها وفصائل أخرى، كما أن إسرائيل توافق على تهدئة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي.