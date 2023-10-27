«وداعًا جوليا» ينافس على الصدارة بدور العرض المصرية في أول أيام عرضه

تصدر الفيلم السوداني «وداعًا جوليا» الإيرادات في أول أيام عرضه في دور العرض المصرية، وهو من إخراج محمد كردفاني وإنتاج أمجد أبوالعلاء، محققا إيرادات بلغت 169.528 جنيه.

طرح الفيلم بـ19 سينما على مستوى الجمهورية

وكانت عروض الفيلم قد انطلقت في 12 سينما بجميع أنحاء الجمهورية، أضيفت إليها بعد ذلك 7 سينمات أخرى ليصبح مجموع دور العرض 19.

تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عن زوجها كخادمة في منزلها سعياً للتطهير من الإحساس بالذنب.

وداعًا جوليا من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء

الفيلم وداعا جوليا، إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك، ويشارك في بطولة الفيلم الممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني، وتصوير بيير دي فيليرز، مونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.