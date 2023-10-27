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القاهرة الإخبارية: غارات مكثفة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على شمال غزة

كتب:

منتصر سليمان
06:35 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
غزة

غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نبأ عاجل، يفيد وقوع غارات مكثفة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على شمال غربي قطاع غزة.

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بقلم منتصر سليمان