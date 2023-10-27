القاهرة الإخبارية: غارات مكثفة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على شمال غزة كتب: منتصر سليمان 06:35 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023 غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نبأ عاجل، يفيد وقوع غارات مكثفة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على شمال غربي قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب في الاجتياح البري لقطاع غزة إعلام فلسطيني: القصف الإسرائيلي على غزة الآن هو الأعنف منذ بدء العدوان أبو مازن يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء الدنمارك بشأن الأحداث في غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي: القصف الكبير الآن مرحلة جديدة في الحرب على قطاع غزة «القاهرة الإخبارية»: مداهمات مركزة للاحتلال في الجزء الشرقي من شمال غزة غزة حصار غزة اخبار غزة فلسطين بقلم منتصر سليمان