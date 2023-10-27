أبو مازن يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء الدنمارك بشأن الأحداث في غزة

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من رئيسة وزراء الدنمرك ميتي فريدريكسون، وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتعلقة بالقصف الإسرائيلي على غزة والقضية الفلسطينية، وأكد على وجوب الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تجنيب المدنيين ويلات الحرب، في ظل القصف الهمجي على المدنيين العزل في قطاع غزة.

وطالب الرئيس الفلسطيني بضرورة فتح ممرات إنسانية دائمة لإدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن، وأكد ان استهداف المدنيين في المستشفيات وهدم العمارات على رؤوس أصحابها، جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها، مؤكدًا على ضرورة وقف إرهاب المستوطنين بحق أبناء شعبنا في الضفة والقدس الشرقية.

وشدد الرئيس الفلسطيني على رفض دولة فلسطين لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس، وعلى وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، وأن لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة.

رئيسة وزراء الدنمارك: نقدم المساعدات الإنسانية لفلسطين

من جانبها، أكدت رئيسة وزراء الدنمارك التزام بلادها بتقديم المساعدات الإنسانية، وأعربت عن حزنها الشديد لسقوط الضحايا المدنيين، وأكدت أنها ستبقى على تواصل مع الرئيس خلال الفترة القادمة من أجل التشاور وتقديم ما يمكن من المساعدة.