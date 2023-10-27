إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة كتب: أحمد شوقي 07:02 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023 قناة القاهرة الإخبارية أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: القاهرة الإخبارية: قصف تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية في غزة القاهرة الإخبارية: أكثر من 10 انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وغرب القدس «القاهرة الإخبارية»: دوي انفجارات عنيفة تهز تل أبيب القاهرة الإخبارية: دعوات للخروج في مسيرات بالضفة والقدس تنديدا بالعدوان الإسرائيلي القاهرة الإخبارية غزة بقلم أحمد شوقي