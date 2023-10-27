حزب إرادة جيل: نرفض كل مخططات تهجير الشعب الفلسطيني

أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا، على الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني الذي تسعى إليه إسرائيل منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أوضح في أكثر من محفل الرفض القاطع لمحاولة تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

لا لتصفية القضية الفلسطينية

وأضاف مطر في تصريحات لـ«الوطن» أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعنى تصفية القضية الفلسطينية، وهذا أمر مرفوض تماما، ويجب أن نسعى لحل الدولتين، والوصول إلى حل عادل بعيدا عن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرا إلى أنه يجب وقف إطلاق النار والجلوس على دائرة المفاوضات للوصل إلى حل عادل.

وأدان رئيس حزب إرادة جيل الانتهاكات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر حتى الىن، واستهداف المدنيين والمستشفيات والأحياء السكانية، مؤكدا أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية ويجب أن تتوقف، ولكن بدون تهجير للفلسطينيين من أراضيهم لأن ذلك لا يحل القضية بصورة عادلة.

الشعب الفلسطيني يرفض مخططات التهجير

ولفت أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى أن الشعب الفلسطيني نفسه يرفض كل مخططات التهجير أو الخروج من أرضه، وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي في كلمته خلال قمة القاهرة للسلام، لافتا إلى أن مصر تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها منذ اندلاع الأزمة.