الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصالات عن غرفة العمليات في غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني انقطاعه عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وكافة الطواقم العاملة هناك في ظل قطع سلطات الاحتلال للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل، بحسب الصفحة الرسمية للهلال الأحمر الفلسطيني على فيسبوك.

الهلال الأحمر الفلسطيني: عوائق أمام سيارات الإسعاف

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: «نشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الإسعافية، لا سيما أن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى».

حماية المدنيين

أضاف: «نعرب عن قلقنا على سلامة طواقمنا العاملة في القطاع في ظل استمرار القصف الاسرائيلي العنيف المتواصل على مدار الساعة، ما يعني أن سلطات الاحتلال ستواصل ارتكابها جرائم الحرب في ظل عزل غزة عن العالم الخارجي.. نطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الحماية العاجلة للمدنين العزل والطواقم والمقرات الطبية».