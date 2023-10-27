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الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصالات عن غرفة العمليات في غزة

كتب:

محمد عزالدين
07:19 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
غزة

غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني انقطاعه عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وكافة الطواقم العاملة هناك في ظل قطع سلطات الاحتلال للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل، بحسب الصفحة الرسمية للهلال الأحمر الفلسطيني على فيسبوك.

الهلال الأحمر الفلسطيني: عوائق أمام سيارات الإسعاف

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: «نشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الإسعافية، لا سيما أن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى».

حماية المدنيين

أضاف: «نعرب عن قلقنا على سلامة طواقمنا العاملة في القطاع في ظل استمرار القصف الاسرائيلي العنيف المتواصل على مدار الساعة، ما يعني أن سلطات الاحتلال ستواصل ارتكابها جرائم الحرب في ظل عزل غزة عن العالم الخارجي.. نطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الحماية العاجلة للمدنين العزل والطواقم والمقرات الطبية».

 

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