شركة الاتصالات الفلسطينية «جوال» تعلن انقطاع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «جوال» أسفها لإعلان انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل.

وقالت الشركة في بيان لها: «تسبب القصف الشديد في الساعة الأخيرة بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة الحبيب».