إصابة 5 شباب فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية

أصيب خمسة شباب فلسطينيين بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن خمسة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف، خلال المواجهات التي اندلعت قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، نقلوا على إثرها لمستشفى درويش نزال الحكومي بالمدينة.

انقطاع الاتصالات والكهرباء عن قطاع غزة

يذكر أن القصف الإسرائيلي المستمر برًا وبحرًا وجوًا أدى إلى انقطاع الإتصالات والكهرباء عن قطاع غزة، ودمر جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».