«القاهرة الإخبارية»: استشهاد 465 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلن التلفزيون الفلسطيني، استشهاد 465 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية»، فجر اليوم الاثنين.

وفي وقت مبكر من اليوم الاثنين، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومنزلا آخر في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتضرر عدد من المنازل المحيطة به.

كما شهدت مدينة خان يونس، الواقعة في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، قصفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزلين أحدهما ي بني سهيلا شرقا، وآخر في القرارة شمالا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين بقرية قريوت بـ نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، كما اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال قرب بوابة نتساني عوز غرب طولكرم في شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت مواجهات أطلق خلاله جنود الاحتلال الرصاص الحي بشكل كثيف صوب الفلسطينيين.