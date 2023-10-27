رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

جيش الاحتلال الإسرائيلي: القوات البرية توسع عملياتها الليلة وندعو أهل غزة للتحرك جنوبًا

كتب:

منتصر سليمان
07:33 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
المتحدث باسم جيش الاحتلال

المتحدث باسم جيش الاحتلال

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن مئات الآلاف من الجنود وقوات الأمن والاحتياط منتشرون في كل حدود إسرائيل برا وبحرا وجوا، حسبما أفادت قناة « القاهرة الإخبارية».

وأضاف المتحدث، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أننا ملتزمون بالمهمة القومية لإعادة المحتجزين جميعا في قطاع غزة، كما أننا ندعو سكان مدينة غزة إلى التحرك جنوبًا، كما أن القوات البرية توسع عملياتها الليلة.

اقرأ المزيد:

أستاذ علاقات دولية: إسرائيل انتهكت ميثاق الأمم المتحدة في حربها على غزة

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: ندعو سكان مدينة غزة إلى التحرك جنوبا

جيش الاحتلال الإسرائيلي: القوات البرية توسع عملياتها في غزة الليلة

الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصالات عن غرفة العمليات في غزة
بقلم منتصر سليمان