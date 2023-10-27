جيش الاحتلال الإسرائيلي: القوات البرية توسع عملياتها الليلة وندعو أهل غزة للتحرك جنوبًا

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن مئات الآلاف من الجنود وقوات الأمن والاحتياط منتشرون في كل حدود إسرائيل برا وبحرا وجوا، حسبما أفادت قناة « القاهرة الإخبارية».

وأضاف المتحدث، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أننا ملتزمون بالمهمة القومية لإعادة المحتجزين جميعا في قطاع غزة، كما أننا ندعو سكان مدينة غزة إلى التحرك جنوبًا، كما أن القوات البرية توسع عملياتها الليلة.