أستاذ علاقات دولية: إسرائيل انتهكت ميثاق الأمم المتحدة في حربها على غزة

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلوم العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن ما تقوم به إسرائيل حاليا في قطاع غزة هو إبادة جماعية، سواء من خلال القصف الجوي الذي تنفذه أو الاجتياح البري الذي بدأت تنفيذه منذ قليل، موضحا أن المجتمع الإسرائيلي نفسه لم يكن راضيا على تلك الأفعال التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ميثاق الأمم المتحدة

وأضاف الدكتور رامي عاشور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إسرائيل انتهكت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي وضحت ضوابط ممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس، موضحاً أن المادة تنص على أن يكون الدفاع عن النفس يأتي في حجم الاعتداء الحادث.

وأشار أستاذ العلوم والعلاقات الدولية، أن القانون الدولي يؤكد أنه إذا استلزم الدفاع عن النفس نزوح لأحد المواطنين يجب توفير النظام الصحي والآمن والنظام الغذائي الجيد لهم، مؤكدا أن إسرائيل خالفت كل هذه الأمور بجميع الأفعال التي تقوم به في غزة.

الجرافات العملاقة المعدلة المعروفة بـ«تيدى بير»

يذكر أن قناة «القاهرة الإخبارية»، أعلنت منذ قليل، عن تقارير إسرائيلية، بدء الاجتياح البري في قطاع غزة، موضحة أن جيش الاحتلال يعتمد على الجرافات العملاقة المعدلة المعروفة بـ«تيدى بير» أو «دمية الدب»، لإنجاح الاجتياح البري لغزة.

وأوضحت أن الجرافة يبلغ وزنها 62 طنًا، تتميز بوجود محرك ديزل بقوة «405-410» أحصنة، وحسب تقرير لـ«الإندبندنت»، سيتم استخدامها، لامتصاص النيران، وتمهيد الطريق عبر الشوارع المزدحمة في القطاع.