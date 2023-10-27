الاحتلال الإسرائيلي يبدأ اجتياح غزة تزامنا مع جلسة الأمم المتحدة حول فلسطين

حالة مأساوية تشهدها قطاع غزة بعد بدء قوات الاحتلال الإسرئيلي الاجتياح البري له، مع الحديث عن استخدام غاز الأعصاب أثناء الاجتياح.

الاجتياح البري

وجاء الاجتياح البري على قطاع غزة في نفس الوقت الذي تعقد فيه جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف العنف ومنع إراقة المزيد من الدماء، مؤكدا أن المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين فهو يلبي حاجة إسرائيل للأمن ويلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، جلسة عامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، والتي تبحث القضية الفلسطينية بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

هجمات مكثفة من الطيران الحربي

وشهد قطاع غزة هجمات مكثفة من الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرئيلي على كافة الأماكن في قطاع غزة وتعرضت لقصف عنيفا تسبب في حدوث حالة من القلق والرعب بين الأهالي خاصة بعد انقطاع خدمات الانترنت. ومن المتوقع أن يستخدم جيش الاحتلال الإسرئيلي غاز الأعصاب في أثناء الاجتياح البري في غزة وفقا لما نقلته قناة القاهرة الاخبارية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجارى، ارتفع إلى 7415 شهيدا، و20.517 جريحا.