الأمين العام للأمم المتحدة: على الجميع تحمل مسؤولياتهم والتاريخ سيحكم علينا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، إنه على الجميع تحمل مسؤولياتهم وهذه لحظة الحقيقة والتاريخ سيحكم علينا، حسبما أفادت قناة « القاهرة الإخبارية».

وقالت مصادر في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن إسرائيل عرضت وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح كل المحتجزين، كما أن هناك تقدما بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.

وأضافت المصادر، أن هناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، كما أن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد.

وأشارت المصادر، إلى أن «حماس» طلبت تهدئة لـ5 أيام، مقابل أقل من 100 محتجز لديها وفصائل أخرى، فيما وافقت إسرائيل على تهدئة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي.