اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. إسرائيل تواصل حصار وتجويع وتدمير منازل الفلسطينيين وقتلهم 

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

«جريمة القرن»

- إسرائيل تواصل حصار وتجويع وتدمير منازل الفلسطينيين وقتلهم

- غارات مستمرة لقوات الاحتلال تسفر عن شهداء جدد فى غزة والضفة الغربية.. ومنع الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

- «التحالف الوطنى» يواصل دعم الفلسطينيين بالمساعدات عبر معبر رفح.. وتجهيز شاحنات لذوى الإعاقة من ضحايا العدوان

- «الوطن» تحتفى بـ«عميد الأدب العربى» فى الذكرى الـ50 لرحيله

- مندوب مصر بالأمم المتحدة: «طفح الكيل»

- مصادر: تقدُّم فى مفاوضات الهدنة الإنسانية فى غزة

- «العميد» مناضل دفع ضريبة التغيير.. و«التنوير» مشروعه الحضارى والاستثنائى.. ونادى بمجانية التعليم وخاض حروباً من أجلها.. دعا إلى مناصرة فلسطين قبل 90 عاماً وحذر من الهجرة الجماعية لليهود وصاحب مواقف وطنية.. ورفض أرفع وسام من فرنسا بسبب العدوان الثلاثى

- حلمى النمنم: رُشح لـ«نوبل» عام 1949 وحُجبت عنه الجائزة بسبب حرب 48

- فى «تونة الجبل» عقد صالونه مع الأدباء.. وفى «رامتان» استقبل «ناصر»

- «العميد» بأقلام كبار الكتاب

- سقوط طائرة بدون طيار فى طابا

- المتحدث العسكرى: «مجهولة الهوية».. والحادث قيد التحقيق

- «القومى للأجور»: رفع الحد الأدنى بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه

- «الوطنية للانتخابات»: يحق للمصريين بالخارج التصويت بـ«بطاقة منتهية» وجواز سفر سارٍ

- التطبيق من يناير المقبل.. و3% من الاشتراك التأمينى علاوة سنوية بحد أدنى 200 جنيه

الصفحة الثانية

إسرائيل تواصل حصار الفلسطينيين وتجويعهم وتدمير منازلهم وقتلهم لليوم الـ 21

غارات مستمرة لقوات الاحتلال تسفر عن شهداء جدد فى غزة والضفة الغربية.. ومنع الفلسطينيين من صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

إطلاق الرصاص المعدنى وقنابل الغاز فى القدس المحتلة.. والقوات تعتدى على عدد من القادمين عند «باب المجلس بالأقصى».. ومنع من هم دون الـ70 عاماً من الدخول

«التحالف الوطنى» يواصل دعم غزة بالمساعدات عبر معبر رفح

تجهيز شاحنات لذوى الإعاقة من ضحايا العدوان.. ومطار العريش يستقبل 51 طائرة محملة بـ1037 طناً من المساعدات الدولية

الصفحة الثالثة

«الوطن» تحتفى بعميد الأدب العربى فى الذكرى الـ50 لرحيله

طه حسين صانع النور

الصفحة الرابعة

صاحب مشروع حضارى استثنائى.. وأعاد قراءة التاريخ الإسلامى والعربى.. ومناضل دفع ضريبة التغيير

«المصرى»: اشتبك مع التراث والثوابت.. و«بيومى»: تميَّز بثقافة الاختلاف ورسَّخ للعقلية النقدية فى مواجهة الأفكار المضللة.. و«عصفور»: صاحب الطبيعة التنويرية متعدد الجوانب وعقلانيته تقبل التجدد وعلّمنا أن نفهم لنمتلك

دعا لمناصرة فلسطين قبل 90 عاماً ورفض الهجرة الجماعية لليهود

صاحب مواقف وطنية ورفض أرفع وسام فرنسى بسبب العدوان الثلاثى

كتب عن معاناة أهالى الأقصى فى مواجهة العصابات الصهيونية

انتقد استغلال «باريس» لشعوب المغرب وتونس والجزائر

الصفحة الخامسة

من أعلام التنوير.. نادى بمجانية التعليم وخاض حروباً من أجلها

«السروى»: مفكر نهضوى وأهم القامات الثقافية فى عصرنا الحديث.. و«الضبع»: حياته كانت معركة ممتدة فى سبيل الوعى.. وأسهم فى إنشاء جامعة الإسكندرية

«ثابت»: تحرير العقل كان همه الأكبر وإصراره على استقلال الجامعة لم يكن حدثاً عابراً

«طه وسوزان».. قصة حب استمرت قرابة 60 عاماً

كانت عينه على العالم وعندما صارحها بحبه قالت ببساطة: «ولكنى لا أحبك.. نحن أصدقاء»

حلمى النمنم: رُشح لـ«نوبل» عام 1949 وحُجبت عنه الجائزة بسبب دخول مصر حرب 48 ضد إسرائيل

وزير الثقافة الأسبق: أول من دعا إلى التصنيع العسكرى وبناء جيش وطنى قوى على غرار الجيوش الأوروبية

الصفحة السادسة

50 عاماً من الرحيل وذاكرة سينمائية لا تتجاوز 3 أفلام.. وسيرته تتحول إلى أعمال درامية

«الأيام وقاهر الظلام» يحكيان قصة حياته.. و«قاسم»: «العميد» تحمَّس لنقل مؤلفاته إلى شاشة السينما

«تونة الجبل».. هنا وجد الهدوء وعقد صالونه مع الأدباء والمثقفين

علاقته بها بدأت عام 1931 لإجراء حفريات أثرية.. و«الجهمى»: شهدت تصوير جزء من فيلم «دعاء الكروان»كتب - إسلام فهمى.

متحف «رامتان».. شاهد على استقبال «العميد» لعبدالناصر فى مكتبه

7 آلاف كتاب تضمها مكتبته.. أول من تُهدى له قلادة النيل الذهبية الكبرى من دون أن يكون رئيس دولة

الصفحة السابعة

العميد بأقــلام كبار الكتاب

صومعة العقل

نشيعه اليوم إلى مثواه

طه حسين وديمقراطية التعليم

كان عصر طه حسين

الصفحة الثامنة

أطفال «غزة» المرتجفون يبثون الأمل بظهورهم مجدداً

«وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا»

«صوت وصورة» «فواز»: «حنان» معجونة تمثيل.. وانتظروا المفاجآت

رسم ونسيج وديكوباج «ريهام» تحارب السرطان بالفن

«سلوى» تنافس الرجال بتعمل من الفسيخ «سلطات»

«فلسطين حرة» رسالة دعم على سيارات «المنوفية»