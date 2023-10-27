دعوات تطالب شركات المحمول في مصر بإتاحة شبكاتها لسكان غزة

علق عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ما يحدث في غزة الآن، ومن بينهم من تحدث عن إمكانية فتح مصر للاتصالات بعد قطع الاتصال عنهم، بعد الاجتياح البري الذي أعلن عنه الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل.

كريم العدل يعلق على فتح الشبكات

وكان من ضمن هذه الدعوات المخرج كريم العدل، الذي كتب عبر الإنستجرام: «المتخصصين التقنيين بيقولوا مصر تقدر تفتح شبكات الاتصالات عشان تغطي غزة».

وكتب أحد المتابعين على السوشيال ميديا: «شركات الاتصالات المصرية لديها أبراج قريبة من غزة وقادرة على بث شبكات لكامل القطاع أو الجزء الأكبر منه اضغطوا على الشركات المصرية يا أهلنا في مصر».

وعلق عدد كبير من المتابعين عبر الصفحات المختلفة لشبكات الاتصالات بفتح الشبكات لأهالي غزة، ومن أشهر التعليقات التي يتم تداولها: «شير من فضلكم إلى من يهمه الأمر ويستطيع الوصول إلى أي مسؤول في أي شركة من شركات الاتصالات المصرية بالسماح لأهالينا في غزة باستخدام شبكاتها، من خلال التواجد قرب معبر رفح بأبراج اتصالات ومعدات، وفتح خدماتكم لسكان غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة ولا يستطيعون التواصل مع العالم ولا مع الأطقم الطبية ولا الدفاع المدني».