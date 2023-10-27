النائب محمد عبد العزيز: الاجتياح البري لغزة تصعيد وجريمة حرب

أدان النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل غير مسبوق، ضاربة بالمواثيق الدولية عرض الحائط، مؤكدأ أن الاحتلال الإسرائيلي مُصر على استكمال مخططه الإجرامي بإبادة الشعب الفلسطيني.

وقال عبد العزيز لـ«الوطن» إن ما نراه من الاجتياح البري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، يعتبر تصعيدا إجراميا جديدا ضد الشعب الفلسطيني، في ظل انقطاع تام للتيار الكهربائي والإنترنت وشبكات الاتصالات في معظم القطاع.

كارثة إنسانية في فلسطين

وأكد عضو مجلس النواب أن تصعيد العنف من قبل الاحتلال سيسفر عن الكثير من الشهداء والضحايا، مع استمرار منع دخول الوقود مما ينزر بكارثة إنسانية، مؤكداً أن هذا التصعيد مرفوض ومدان بكل القوانين الدولية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تستهدف المدنيين، الأطفال، النساء، المدارس، المستشفيات، مناطق الأونروا.

وأضاف عضو التنسيقية أن أي حديث عن تهجير الفلسطينيين هو جريمة حرب لأن التهجير القسري جريمة دولية لا تسقط بالتقادم، ويخالف بكل تأكديد اتفاقيات جنيف المعنية بحقوق المدنين في وقت الحرب، مطالباً المجتمع الدولي للقيام بدوره ورفض هذا التصعيد، والتوصل الفوري لوقف اطلاق النار، وهدنة طويلة من أجل انجاح جهود الاغاثة ودخول المساعدات التي تتقدمها مصر من خلال معبر رفح.

خطة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين

وأشار النائب محمد عبد العزيز، إلى أن هذا التصعيد الخطير جزء من خطة الاحتلال لانفاذ وأحداث مشروع التهجير الذي يراه حل من وجه نظره لتصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهل غزة إلى الدول المجاورة وتحديدا الي شبه جزيرة سيناء، وهو ما رفضه الدولة المصرية وأكدت أن أمنها القومي خط أحمر.