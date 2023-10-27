محمود مسلم: دائرة الصراع في غزة ستتسع.. و7 أكتوبر يوم حزين على إسرائيل

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنه من المؤكد أن دائرة الصراع في قطاع غزة ستتسع، حيث سقطت بعض الصواريخ منذ قليل على تل أبيب، كما أن الجيش الإسرائيلي يعلن استعداده على الحدود اللبنانية مع حزب الله.

مسلم: جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس بالكفاءة التي يتخيلها البعض

وأضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «DMC»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس بالكفاءة التي يتخيلها البعض، وبالتالي من المتوقع أن تخرج صواريخ هنا أو هنا، وبالتالي توسيع مجال الحرب، ويوم 7 أكتوبر هو يوم حزين في تاريخ الجيش الإسرائيلي لأنه أحدث خللاً في نظرية الأمن الإسرائيلي التي كانوا يتشدقون بها طوال السنوات الماضية.

وأكد أن الجميع يعرف بأن الطريق الصحيح للسلام والأمان هو حل الدولتين، وهو الحل الذي تدعو له مصر منذ اليوم الأول ومنذ سنوات، وأحاديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأمم المتحدة في السنوات الماضية تحدث فيها عن حل الدولتين، وضرورة وجود سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين كما حدث مع مصر والأردن.