عميد «علوم سياسية» بالسويس: نرفض كل محاولات تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور جمال سلامة، عميد كلية العلوم السياسية بجامعة السويس، إن فكرة تهجير أهالي غزة إلى مصر هي مخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تنفيذه وأعلن عنه بالفعل.

مخطط الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح أن مصر أنها ترفض بشكل قاطع هذا المخطط، والرئيس السيسي أكد على ضرورة حل الدولتين والوقوف على حل عادل دون أن يكون هذا الحل على حساب مصر.

وأضاف سلامة في تصريحات لـ«الوطن» أن مخطط التهجير هو مخطط قائم لا يغفل الجيش الاحتلال الإسرائيلي جهدا في سبيل تحقيقه، والاجتياح البري الذي يحدث الآن يهدف في حال نجاحه إلى وضع مصر أمام الأمر الواقع، ويبدأ الأهالي في غزة مضطرين للتوجه إلى الحدود، وبالتالي يكون حقق التهجير القسري الذي يسعى له، وهذا الأمر لن تكون نتائجه في صالح أحد، وهذا ما أكدت عليه مصر منذ بداية الأزمة وأعلنت رفضها القاطع لكل محاولات التهجير القصري لأهالي غزة.

لا لتصفية القضية الفلسطينية

وأشار عميد كلية العلوم السياسية بجامعة السويس، إلى أن نتائج التهجير القسري التي يسعى إليها جيش الاحتلال لن تكون في صالح أحد ،لأن بهذه الطريقة سوف يتم تصفية القضية الفلسطينية، ويضر الأمن القومي المصري بشكل كبير، وهذا أمر مرفوض من الجانب المصري والجانب الفلسطيني على سواء، لأن التهجير لا يقدم حلا عادل للقضية الفلسطينية.