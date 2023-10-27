ظهور منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية بعد ساعتين من اختفائها في غزة

ظهرت منى عوكل مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة، بعد ساعتين من انقطاع الاتصال بها تزامنًا مع القصف العنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة، وقطع الاتصالات والإنترنت بكافة مناطق قطاع غزة.

وقالت منى عوكل مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك حالة كبيرة من التوتر في مناطق قطاع غزة نتيجة انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل، ولا يمكن الوصول إلى أي شيء نتيجة قصف شديد وعشوائي من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الضربات تتركز في مناطق شمال قطاع غزة تحديدًا والشريط الشرقي لقطاع غزة، ابتداءً من شمال القطاع في بيت حنون وحتى جنوبه في رفح، والضربات تطال كل المناطق.

وهذه المناطق التي سبق وأعلن الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق عسكرية، موضحة: «لا يمكن لأهالي قطاع غزة التواصل مع المستشفيات والإسعاف والدفاع المدني».