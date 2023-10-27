وكيل «خارجية النواب»: الاجتياح البري لغزة خطوة تصعيدية شديدة الخطورة

أدان النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاجتياح البري لغزة، رغم التحذيرات الكثيرة على مختلف الأصعدة التي أطلقتها الدولة المصرية، أكدت خلالها على أنه سيخلف الكثير من الضحايا من المدنيين.

الاجتياح البري خطوة تصعيدية

وقال وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الاجتياح البري، خطوة تصعيدية، تأتي استمرارا لمسلسل الإبادة الجماعية التي حدثت في غزة على مدار الأيام الماضية وحالة الإصرار الشديدة من جانب الاحتلال الإسرائيلي لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، مؤكدا أن الاحتلال الإسرئيلي يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط، وانتهك معاهدات جنيف والقانون الإنساني الدولي.

وأضاف «الخولي»، أن الدولة المصرية تؤكد رفضها التام للتهجير القسري للفلسطنيين، وهو ما يعد وفقا للمعايير الدولية ارتكاب لجرائم الحرب، مؤكدا أن مصر تعمل على مسارين بالتوازي وهو الأمن القومي المصري، والقيام بالدور المصري التاريخي والمستمر إزاء القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مخاطر تهجير الفلسطينيين وما يمكن أن يحدثه من صراعات واضطرابات في منطقة الشرق الأوسط ستطال تداعياتها السلبية كل الأطراف، مؤكدا أن المجتمع الدولي لن يكون في مأمن من تداعيات تفجير الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن القيادة السياسية أكدت أنه «لا تصفية للقضية الفلسطينية»، وأن قيادة مصر ستظل تساند القضية الفلسطينية حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس، ولا تصفية أيضا على حساب مصر والتي كانت رسالة للأطراف التي تتلاعب وتضع أعينها على سيناء الغالية.