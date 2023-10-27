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الجمعية العامة للأمم المتحدة تواصل جلستها للتصويت على وقف اجتياح غزة

كتب:

منتصر سليمان
09:18 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
غزة

غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نبأ عاجل، يفيد بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تواصل جلستها للتصويت على مشروع قرار عربي يدعو لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت مصادر في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن إسرائيل عرضت وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح كل المحتجزين، كما أن هناك تقدما بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.

وأضافت المصادر، أن هناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، كما أن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد.

وأشارت المصادر الى أن «حماس» طلبت تهدئة لـ5 أيام، مقابل أقل من 100 محتجز لديها وفصائل أخرى، فيما وافق الاحتلال الإسرائيلي على تهدئة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي.

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