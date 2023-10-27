الأردن أمام الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل المدنيين بفلسطين

قال ممثل الأردن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر البنية التحتية في غزة، ويتعمد قتل المدنيين، وبينهم نساء، وأطفال، وعاملون في القطاع الصحي، وإن إسرائيل تقوم باجتياح بري لقطاع غزة، ومجلس الأمن يعجز عن إيقاف آلة الحرب.

إيصال المساعدات إلى قطاع غزة

وتابع ممثل الأردن، أن مشروع القرار العربي يدعو إلي هدنة إنسانية وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات والدعم إلي قطاع غزة، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الشامل والعادل.

وأوضح أن، إسرائيل هي المسؤولة عن الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال، وما سيحدث مستقبلا في حال الاجتياح البري لغزة.