خبير قانون دولي: ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة جرائم حرب ضد الإنسانية

وصف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، لافتًا إلى ارتكاب الاحتلال لجرائم ضد حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

وأكد «سلامة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جرائم الحرب هي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، لافتًا إلى أن القانون الدولي الإنساني هو القانون الذي يضبط ويحكم علاقات وحقوق المقاتلين المتحاربين وحماية المدنيين الأبرياء العزل غير المشتركين في النزاعات المسلحة في المقام الأول.

القانون الدولي حدد جرائم الحرب

وأشار «سلامة» إلى أن القانون تأسس في المقام الأول لحماية المدنيين، ومن ثم فجرائم الحرب لها فئات وأنماط عديدة وهي جرائم تلحق بالمدنيين المحميين بموجب القانون الدولي مثل جرائم القتل والتعذيب والتشويه والإبعاد القصري.

وأكد «سلامة» أن جرائم الحرب تشمل الحصار الجائر الشامل والرفض التعسفي لإقامة مناطق آمنة في غزة لحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية من غزة لرفح لأجل توصيل المساعدات.