القس رفعت فكري: نرفض تهجير أهل غزة لأنه يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية

قال القس رفعت فكري، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، إن الكنيسة ضد العقاب الجماعي لأهل غزة منذ يوم 7 أكتوبر، الذي لم تُحسب عواقبه بشكل صحيح، فكان رد الفعل من الجانب الإسرائيلي أعنف من أن يتصوره أحد ودفع ثمنه أبرياء من الشعب الفلسطيني.

وتابع الأمين العام لمجلس كنائس مصر، أن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمر مرفوض تماما، «تلك الفكرة تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وهذا أمر مرفوض من الجانبين المصري والفلسطيني، لأنه يعد حلا غير عادل للشعب الفلسطيني»، مشيرا إلى ضرورة العمل باتفاقيات السلام لإنهاء تلك الحرب ووقف سفك دماء الأبرياء في القطاع.

ودعت لجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر، إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط، وخاصة في قطاع غزة، حيث أعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

موقف القيادة المصرية من الحفاظ على تراب الوطن

كما أشاد المجتمعون، في المؤتمر السنوي الثامن للجنة، بموقف القيادة السياسية المصرية في الحفاظ على تراب الوطن ومساعدة الشعب الفلسطيني.

واختتم كهنة الطوائف المسيحية في مصر لمؤتمر بالصلاة من أجل السلام والوحدة بين أبناء الوطن.

جدير بالذكر أن لجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر، عقدت المؤتمر السنوي الثامن تحت عنوان «نافعًا للسيد»، بحضور 80 كاهنًا وقسيسًا من من الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية والأسقفية من محافظات مصر المختلفة.