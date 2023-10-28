15 ميزة لكارت الخدمات المتكاملة.. خصومات وإعفاءات وسكن حكومي

أعلنت وزراة التضامن الاجتماعي، أن كارت الخدمات المتكاملة يتميز بالعديد من الخدمات، منوهة أنه يتمتع بها كل من يحمله، أصحاب القدرات الخاصة وذوي الهمم، إذذا أنه يمكن استخدام المارت في الرعايا الصحية التأهيلية، كما يمد حامله بالعديد من خدمات الحماية الاجتماعية.

وتستعرض «الوطن» في السياق التالي، مميزات كارت الخدمات المتكاملة، وفقا لما ذكرته وزارة التضامن الاجتماعي، وهذا كالتالي.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

1- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

2- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

3- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

4- خصومات على الأندية الرياضية.

5- الإعفاء من الضرائب.

6- الحصول على سكن حكومي مناسب.

7- الدمج في المدارس.

8- الجمع بين معاشين.

9- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

10- الكشف المجاني في المستشفيات.

11- الدمج في المعاهد والجامعات.

12- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

13- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

14- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

15- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.