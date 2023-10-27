قلق حول مصير مستشفى «الشفاء» في غزة.. هل تتكرر مأساة «المعمداني»؟

حالة من الخوف والرعب في قطاع غزة، فبعد التهديد بالقصف عدة مرات والاجتياح البري الذي بدأه جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتساءل الناس عن مصير مستشفى الشفاء بعد الأحداث الأخيرة.

وتواجه المستشفى بمن فيها من المواطنين تهديدًا صريحًا بالقصف في أي لحظة بعد عرض المتحدث العسكري لجيش الاحتلال صورًا يقول إنها لمقر عسكري لحماس تحت مستشفى الشفاء، وهو ما يجعلها عُرضة للقصف في أي وقت وتكرار العدوان على مستشفى المعمداني.

مصير مستشفى الشفاء

منذ أيام تعرض محيط مستشفى القدس الذي يضم المئات من الجرحى والمرضى ويتواجد في ساحاته نحو 12 ألف نازح، لقصف إسرائيلي بعد تلقيه 3 إنذارات بالإخلاء خلال أقل من ساعة، ومعه تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يضم أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية وسط غزة لقصف إسرائيلي عنيف وذلك، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

ومع بداية القصف الجوي الذي يمهد لعملية اجتياح بري لقطاع غزة، عاد القلق حول مصير مستشفي الشفاء، ليتساءل الناس عن ما ينوي جيش الاحتلال الإسرائيلي فعله، لأنها من أكبر المستشفيات التي يلجأ إليها عدد كبير من الأسر بينهم النساء والأطفال والشيوخ يتعالجون من إصابات بين الخطيرة والمتوسطة.

تهديد بالقصف

لم يكن قصف محيط مستشفى الشفاء وترويع الآمنين فيه كافيًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مطاردة أفراد المقاومة، فهو يصمم على تدمير المكان بمن فيه، زعمًا بإن أفراد من حركة حماس تحتجز مجموعة من الإسرائيلين تحته، لذلك فإن المستشفى في خطر ومعرضة للاستهداف بصواريخ القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع الذي أوقف مناحي الحياة، ولم يعد هناك مكان آمن، كما أن هناك انقطاعا كاملا للاتصال والإنترنت عن قطاع غزة، بحسب منى عوكل، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة.

وخلال تصريح لـ«العربية»، قالت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ إن 25 مستشفى في غزة طلب منها الجيش الإسرائيلي الإخلاء، وتتزايد المخاوف من تكرار مجزرة مستشفى المعمداني الذي قصف وأسفر عن 500 قتيل فلسطيني.