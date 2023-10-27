مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: شعبنا ليس يتيما.. وأشكر المجموعة العربية الموحدة

قال رياض منصور مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء بوقف العدوان فورًا، ورافضا لبدء العدوان البري على أهلنا في قطاع غزة، حيث سيسقط المزيد من الضحايا، وفي هذا الإطار فإننا نقول إن الدنيا فيها خير، والشعب الفلسطيني ليس يتيمًا.

وأضاف مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف فى غزة، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «أشكر إخوتي وأخواتي فى المجموعة العربية والإسلامية، الذين هم موحدون منذ البداية، وتمكنا أن نقنع المجتمع الدولي فى الأطار الأوسع الجمعية العامة الى أن يتحرك والى أن يتصرف والى أن يقرر».

وتابع: «بينما مجلس الأمن المعنى بالأمن والسلم الدوليين لا يزال مشلولًا، ونحيي كذلك الأمين العام للأمم المتحدة، لأنه كان ولا يزال يتحرك، ونحييه دومًا على وقفته الشجاعة على بوابة رفح مناديًا الإسرائيليين بوقف العدوان، ووقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية».