وكيل «خارجية الشيوخ»: دولة الاحتلال ضربت عرض الحائط بكل القيم الإنسانية

وصفت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الصمت الدولي بأنه هو في حد ذاته ضوء أخضر لمزيد من الجرائم تجاه سكان قطاع غزة.

وناشدت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، جمعيات حقوق الإنسان في العالم ورؤساء دول العالم المتحضر أن يقوموا على وقف الدمار الذي تتعرض له غزة وشعبها، مشددة على ضرورة إدراك حجم الكارثة الانسانية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال والنساء وعموم المدنيين في غزة.

غطرسة دولة الاحتلال ضربت عرض الحائط بكل القيم الإنسانية

وأكدت «سليمان» أن الصمت الدولي والتأييد العالمي، ليس مستغربا إلى جانب الغطرسة الإسرائيلية التي ضربت عرض الحائط بكل القيم الإنسانية، بل ورغم هذه الصدمة الإنسانية، وما نشهده على مدار الساعة من ضحايا، فإنه لمن المؤسف أن البعض ما زالوا مستمرين فى تبرير ما يحدث، تحت شعار حق الدفاع عن النفس ومقاومة الإرهاب.

واستنكرت وكيل خارجية الشيوخ الحصار المفروض على مليونين ونصف من المدنيين يتعرضون للقتل والتجويع والتهجير قسراً، متسائلة: «ما ذنب الأطفال الذين فقدوا أرواحهم أو أمهاتهم أو أخوتهم أو آبائهم ولا يستحقون ما تعرضوا له، وليسوا مسؤولين عما ألم بهم» مؤكدة أن ضمائرنا لا تتحمل معاناتهم.

وأكدت أن الصمت الدولي يعد مشاركة فيما يحدث، كما أن محاولة اختزال معاناة شعب بأكمله لمدة تزيد على سبعة عقود في ملابسات فصل أخير من تلك المعاناة، هي محاولة لتبرير انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وترقى لأن تكون ضوءا أخضر لاستمرار المعاناة غير المسبوقة التي يتعرض لها أهل قطاع غزة.