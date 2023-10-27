الرئيس السيسي: أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الأمم المتحدة بوقف العنف في غزة
كتب:
محمد عزالدين
11:10 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي
رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم للقرار العربي بالوقف الفورى للعنف في غزة.
وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار».
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي: «ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين».