قوائم الموافقين والمعترضين والممتنعين عن التصويت لوقف العدوان على غزة

صوتت 120 دولة اليوم، بالموافقة على مشروع القرار العربي، بشأن وقف إطلاق النار، واعتماد هدنة إنسانية في قطاع غزة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار، الذي قدمه الأردن بدعم من أكثر من 40 دولة، ودعا إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة.

قوائم المصوتين والمعترضين والممتنعين

وتستعرض «الوطن» قوائم المصوتين والمعترضين والممتنعين على مشروع القرار العربي:

- أبرز الدول الموافقة على مشروع القرار العربي بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية في غزة: مصر، فرنسا، الصين، الجزائر، الأرجنتين، بحرين، بلجيكا، البرازيل، ، غانا، إيران، إندونيسيا، الأردن، الكويت، ليبيا، المكسيك، المغرب، نيجيريا، النرويج، عمان، قطر، البرتغال، السنغال، إسبانيا، السويد، تركيا، اليمن.

- أبرز الدول المعارضة: أمريكا، إسرائيل، كرواتيا، باراجواي، المجر، النمسا.

- أبرز الدول التي امتنعت عن التصويت: بريطانيا، كاميرون، كندا، الدنمارك، إثيوبيا، تونس، زامبيا، صربيا، أوروجواي، جنوب السودان.

مشروع القرار العربي يدعو إلى هدنة إنسانية

ودعا مشروع القرار العربي، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وتوفير الإمدادات والخدمات الأساسية بصورة مستمرة وكافية ودون عوائق إلى قطاع غزة.

وجرى اعتماد القرار الذي قدمته الأردن بدعم أكثر من 40 دولة، بأغلبية 120 صوتًا مقابل 14 صوتًا وامتناع 45 عن التصويت.