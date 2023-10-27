بعد الاجتياح البري وقطع الاتصالات.. 3 طرق للتبرع لمساعدة قطاع غزة

يعيش قطاع غزة الآن أسوأ حالاته منذ بدء الحرب والتصعيد من قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في الثامن من أكتوبر الجاري، إذا تجتاج الصواريخ منازل المدنيين وكل ما يقابلها فضلا عن هجوم الدبابات والطائرات، فيما يعرف بالاجتياح البري الذي أعلنه جيش الاحتلال في ظل انقطاع الاتصالات تماما والماء والكهرباء.

تقديم المساعدات لفلسطين

وبادرت الدولة المصرية بتقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يشهدون يوما عصيبا، ويمكن للراغبين في مساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة بالتبرع بالدم أو المساعدات الإنسانية، من خلال الهلال الأحمر أو حياة كريمة كالتالي:

التبرع للهلال الأحمر المصري لمساعدة قطاع غزة

يمكن التبرع للهلال الأحمر المصري بالدم للأشقاء في غزة أو الأموال لشراء المستلزمات الطبية، «أون لاين» من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري من هنـــــــــــا.

كما يمكن الاتصال بمندوب الهلال عن طريق 15322 (داخلي 3) وكتابة الاسم، العنوان، رقم المحمول، والمبلغ وسيتم التواصل معك.

التبرع لغزة عن طريق مؤسسة حياة كريمة

كما يُمكن التبرع لغزة، من خلال حسابات مؤسسة حياة كريمة في البنوك المصرية وهي:

- البنك التجاري الدولي: 100058267915.

- بنك مصر: 1160001000018501.

- البنك الأهلي المصري: 1003171263956002025.

- البنك العربي الأفريقي الدولي: 1104533910020205.

التبرع لغزة عن طريق بيت الزكاة والصدقات

ويمكن التبرع والمشاركة في دعم الفلسطينيين بقطاع غزة من خلال بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر الشريف من هنــــــــــــا:

ويمكن التبرع أيضا عبر:

- حسابات المؤسسة بجميع البنوك

- فودافون كاش بالاتصال على #111*9*

- اطلب المندوب عن طريق الخط الساخن 15111.

- عن طريق InstaPay

- رقم الحساب ببنك مصر: 4750199000000353

- رقم الحساب الدولي: EG750002047504750199000000353

- رقم الحساب بالبنك المركزي: (IBAN):EG500001000100000004001038899‏‎

الاجتياح البري لغزة

وأفادت منى عوكل مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، قطاع غزة يشهد حالة توتر شديدة في ظل الاجتياح البري، نتيجة انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل، ولا يمكن الوصول إلى أي شيء نتيجة قصف شديد وعشوائي من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتتركز في مناطق شمال قطاع غزة تحديدًا، والضربات تطال كل المناطق، موضحة أنه لا يمكن لأهالي قطاع غزة التواصل مع المستشفيات والإسعاف والدفاع المدني.