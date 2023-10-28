 دعاء لأهل غزة لصد عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي

يمر الفلسطينيون المتواجدون في قطاع غزة حاليًا بأزمة حقيقة، حيث تجتاح قوات الاحتلال شمال القطاع جوًا وبرًا وبحرًا، وقطعت الإنترنت والاتصالات، وبالتالي لا يمكنهم التواصل مع العالم الخارجي، لذلك يعتبر الدعاء هو الوسيلة الوحيدة لدعم استبسال هذا الشعب العظيم.

دعاء لأهل غزة

ومن أهم الأدعية التي يمكن الدعاء بها لأهل غزة، هي ما قاله سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم عند مر بمثل تلك الظروف، إذ اشتد الحصار على المسلمين في المدينة، ومنع عنهم الطعام والماء وأنهكهم التعب، قام الرسول صلى الله عليه وسلم الليل ودعا قائلا: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، زلزل الأرض تحت أقدامهم.

يا رب انقطع الرجاء إلا منك يا الله، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأُغلقت الأبواب إلا بابك.. فلا تكلنا إلى أحدٍ سواك.

اللهم انصر الشعب الفلسطيني اللهم انصر أهل غزة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم إنا نسألك أن تقبل شفاعتنا فيهم، اللهم جمع صفوفهم، واشف مصابيهم وارحم شهداءهم.

اللهم عليك بمن اعتدى عليهم اللهم إنا نسألك أن تدمر أعداءهم اللهم نسألك أن تقبل دعاءنا لهم، اللهم تصدق بهم علينا، اللهم لا ترنا فيهم ما يحزننا وما يقبض قلوبنا.

دعاء لأهل فلسطين

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها لتكون دعاء لأهل فلسطين، وفقا لما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية:

اللهم سدد رميهم وانصرنا على الصهاينة.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم واذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين.