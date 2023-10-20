أفضل دعاء لأهل فلسطين وشهداء غزة.. «اللهم ردهم لديارهم آمنين»

لا يكاد يخلو منزل أو دكان من وجود تليفزيون، لمعرفة آخر الأخبار فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لتبتهل الألسنة والقلوب بالدعاء لأهل فلسطين وشهداء غزة، وذلك بعد عمليات القصف العنيفة جراء الغارات الإسرائيلية، التي أوقعت آلاف الشهداء والجرحى، الأمر الذي دفع الكثير إلى الاهتمام بالدعاء لأهل فلسطين وشهداء غزة.

دعاء لأهل فلسطين وشهداء غزة

وحول الدعاء لأهل فلسطين وشهداء غزة، يقول الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، في حديثه لـ«الوطن»، إن من تلك الأدعية، أنّ يردد الشخص التالي:

- «اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا».

- «اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى التس قد أنزلتها في كتابك الكريم، أنّ تحفظ أهل غزة بعينك التي لا تنام، وأنّ ترحم قلة حيلتهم وضعفهم».

- «اللهم سلم غزة وأهلها واحفظها بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقوتك التي لا تُغلب».

أدعية لأهل فلسطين

- «اللهم يا كريم أسألك أن تحفظ الأهل فى قطاع غزّة، وأن تشدّ على أياديهم وقُلوبهم، لا تحمّلهم ما لا طاقة لهم به، واجعل الغلبة لهم على من ظلمهم يا رب».

- « يا رب فى يوم الجمعة كن العَون والنّصر لأهلنا فى فلسطين المُحتلة، اللهم قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت وليس لهم سواك فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، اللهمَّ اجعل فلسطين بلدًا آمنًا ومزدهرًا، حيث يعيش أهلها فى سلام واستقرار، اللهم في يوم الجمعة انتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين».