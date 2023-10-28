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أمين سر حركة فتح: مصر والأردن يقدمان جهدا غير مسبوق لحماية الوجود الفلسطيني

كتب:

أحمد شوقي
01:17 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
غزة «أرشيفية»

غزة «أرشيفية»

قال أمين سر حركة فتح في نابلس لـ قناة «القاهرة الإخبارية» إن القضية الفلسطينية ما زالت القضية الأولى للأمتين العربية والإسلامية، وقرار الأمم المتحدة بوقف العنف في غزة يدلل على أن التوجه العالمي ضد الإجرام الإسرائيلي. 

وتابع أمين سر حركة فتح في نابلس، بأن مصر والأردن يقدمان جهدا غير مسبوق لحماية الوجود الفلسطيني. 

قصف كبير على غزة

وانقطعت الاتصالات منذ ساعات، والإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفت بأنها الهجمات الأعنف منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري.

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بقلم أحمد شوقي