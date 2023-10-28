إسرائيل تهدم منزلا وتعتقل 7 مواطنين بينهم طفل شمال رام الله

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، جرائمها في فلسطين، حيث هدمت فجر اليوم السبت، منزلا واعتقلت 7 مواطنين بينهم طفل في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية، أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلا مكونا من طابقين يعود للمواطن باجس نخلة.

وكانت العائلة قد أخلت منذ يومين كافة محتويات المنزل، حيث كانت قد أخطرت قبل نحو أسبوع بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.

واعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من المنزل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.