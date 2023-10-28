رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«العربي للدراسات»: إسرائيل قطعت الاتصالات عن غزة وقت الاجتياح لإخفاء جرائمها

كتب:

محمد عبدالعزيز
01:03 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
الدكتور محمد صادق إسماعيل

الدكتور محمد صادق إسماعيل

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن قطع الاحتلال الإسرائيلي لكل وسائل الاتصالات في قطاع غزة، استراتيجية عسكرية إسرائيلية فيما يتعلق بالاجتياح أو الدخول البري، وذلك بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وأكد مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أنه من خلال قطع كل وسائل لاتصال وقطع الوسائل الخاصة بشبكة الإنترنت، لا يمكن أن تقوم وسائل الإعلام الفلسطينية في غزة بتصوير مشاهد وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى منع وكالات الأنباء الدولية والعالمية بتصوير ما يحدث من مشاهد الاجتياح البري.

الاجتياح البري لن يمر مرور الكرام

وأوضح صادق، أن الاجتياح البري لن يمر مرور الكرام، وربما تؤدي إلى اشتعال الصراع وليس تهدئته، وسيتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية كبيرة نتيجة ما يحدث حاليًا.

اقرأ المزيد:

إبادة جماعية.. جرائم وانتهاكات يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين في غزة

قوائم الموافقين والمعترضين والممتنعين عن التصويت لوقف العدوان على غزة

تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة

حسين عبدالغني: الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا هي الأسوأ على الصحفيين في غزة

الرئاسة الفلسطينية تشكر 120 دولة صوتت لصالح رفض العدوان على غزة
بقلم محمد عبدالعزيز