«العربي للدراسات»: إسرائيل قطعت الاتصالات عن غزة وقت الاجتياح لإخفاء جرائمها

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن قطع الاحتلال الإسرائيلي لكل وسائل الاتصالات في قطاع غزة، استراتيجية عسكرية إسرائيلية فيما يتعلق بالاجتياح أو الدخول البري، وذلك بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وأكد مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أنه من خلال قطع كل وسائل لاتصال وقطع الوسائل الخاصة بشبكة الإنترنت، لا يمكن أن تقوم وسائل الإعلام الفلسطينية في غزة بتصوير مشاهد وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى منع وكالات الأنباء الدولية والعالمية بتصوير ما يحدث من مشاهد الاجتياح البري.

الاجتياح البري لن يمر مرور الكرام

وأوضح صادق، أن الاجتياح البري لن يمر مرور الكرام، وربما تؤدي إلى اشتعال الصراع وليس تهدئته، وسيتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية كبيرة نتيجة ما يحدث حاليًا.