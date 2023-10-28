اتفاق على ترتيب لقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني

نقلت «القاهرة الإخبارية» عن «رويترز» أن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية، قال اليوم إنّ الصين والولايات المتحدة، تعملان على ترتيب لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينج، وذلك بعد ساعات من المحادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانج يي.

مواجهة مشتركة للتحديات العالمية

ولم يذكر مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، قدموا إفادة للصحفيين عبر الهاتف، أي تفاصيل بخصوص ما إن كان اجتماع «بايدن وشي» سيتم فعليًا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في الشهر المقبل في سان فرانسيسكو.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى، أمس، محادثات مع وزير الخارجية الصيني، داعيًا بكين إلى العمل مع الولايات المتحدة؛ من أجل «مواجهة مشتركة للتحديات العالمية».

أول وزير خارجية صيني يزور واشنطن

وسبق أن اجتمع وانج، وهو أول وزير خارجية صيني يزور واشنطن منذ 2018، مع بايدن ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان.