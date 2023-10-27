بايدن في مرمى اتهامات ازدواجية المعايير.. واشنطن تدعم كييف وتتجاهل غزة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بايدن في أزمة.. اتهامات بازدواجية المعايير وخروج المظاهرات الداعمة لفلسطين».

ازدواجية المعايير عند بايدن

وذكر التقرير، أن ازدواجية المعايير التي حكمت البيت الأبيض كانت حاضرة بقوة على مدار ما يقرب من 20 شهرا هي عمر الأزمة الروسية الأوكرانية، فمع الرصاصة الأولى للاجتياح الأول من جانب موسكو لإقليم دونباس في الشرق الأوكراني كانت التوصيفات الأمريكية حاضرة منذ البداية «أوكرانيا تقاوم وروسيا دولة غازية».

واشنطن تدعم كييف وتتجاهل غزة

ولم يكن هذا المعيار حاضرا في مشهد السابع من أكتوبر الجاري حينما أقدمت الفصائل الفلسطينية على شن هجوم مباغت ضد مستوطنات كان بناؤها محل إدانة المجتمع الدولي برمته.

وانحازت واشنطن بشكل فج لجانب الاحتلال الإسرائيلي ومنحته حق الدفاع عن النفس، وأسفر هذا الحق الكامل الذي منحته واشنطن لتل أبيب عن حوالي 6 آلاف شهيد وآلاف الجرحى والمصابين دون إدانة أمريكية لاستهداف المدنيين في قطاع غزة وإنما تبرير ممتد للانتهاكات ظهر واضحا في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي ربط خلاله بدعم بلاده لأوكرانيا وإسرائيل ووصف البلدين بأنهما ديموقراطيتان تقاتلان أعداءً مصممين على إبادتهما الكاملة.